منتخب فلسطين للرماية يحتل المركز الخامس في بطولة آسيا

وطن: احتل منتخبنا الوطني لرماية "السكيت"، اليوم الإثنين، المركز الخامس في بطولة كأس آسيا المقامة بدولة الكويت.

ومثّل منتخبنا مارسيلو جراد، وجورج الصالحي، وجوني أبو جريس، حيث حالت رمية واحدة فقط دون دخول الرامي جراد للدور النهائي.

وأعرب رئيس اتحاد الرماية معن بركات عن ثقته بقدرة اللاعبين الفلسطينيين على خوض المنافسات والتواجد بقوة بين الكبار.

وشكر اللجنة الأولمبية الفلسطينية والاتحاد الكويتي للرماية على دعمهم وتسهيل مهمة مشاركة المنتخب الوطني في البطولة القارية.