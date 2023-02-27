مقتل مستوطن وإصابة اخرين خلال عمليتي إطلاق نار قرب أريحا

وطن: قتل مساء اليوم الاثنين مستوطن وأصيب اخرين إثر عمليتي اطلاق نار قرب اريحا.

وأفادت قناة "كان" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن المستوطن الذي أصيب بجراح حرجة في عملية إطلاق النار قرب أريحا أعلن عن مقتله في المشفى الذي كان يُعالج به.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عملية إطلاق نار أولى نفذها فلسطيني أسفرت عن إصابة مستوطن وانسحاب المنفذ.

وبعيد وقت قصير، أصيب نحو 4 مستوطنين بجروح إثر عملية إطلاق نار ثانية قرب عند مفترق ألموغ قرب أريحا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أغلق عدة طرق في الأغوار سعيًا للوصول إلى منفذي إطلاق النار.

وتأتي هاتين العمليتين، بعد يوم واحد من مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتشدت عند مفترق البحر الميت، جنوب أريحا، وسط تواجد مركبات إسعاف إسرائيلية، ونصبت حاجزا عسكريا في المكان.

كما اطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في أجواء المنطقة الجنوبية من مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وسط إغلاق الحاجز الشرقي قرب معبر الكرامة المؤدي للمدينة، وتفتيش مركبات المواطنين.