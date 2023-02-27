الاحتلال يصادق على سلب مئات الدونمات لشق طريق استيطاني غربي نابلس

وطن: صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يوآف غالانت"، اليوم الإثنين، على أمر عسكري بسلب مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية بين قلقيلية ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ تمهيدًا لإقامة طريق التفافي استيطاني.

وجاء القرار بعد يوم من تعهد الاحتلال الإسرائيلي في قمة العقبة بعدم مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال "غالانت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إنه صادق على مشروع شق طريق استيطاني بديل للطريق "رقم 55"، الذي يمر من داخل قرية الفندق بين قلقيلية ونابلس، وهي الطريق التي يسلكها المستوطنون أيضًا.

وسيتم شق الطريق على حساب أراضي قرى الفندق وجينصافوط وإماتين وباقة الحطب.