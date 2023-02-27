دعوات لمظاهرة حاشدة غداً في الداخل المحتل تنديدا بجرائم الاحتلال

وطن: دعت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة التي ستنطلق غداً الثلاثاء، في مدينة سخنين؛ لمواجهة الظلم والحرق والقتل وتدنيس المقدسات التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي مع الشعب الفلسطيني.

وأعلنت "اللجنة" في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم الاثنين، عن انطلاق المظاهرة عند الساعة السادسة من مساء يوم غد بمشاركة جماهيرية حاشدة، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني في اختبار قاسي، يجب أن يكون الجميع فيه وفياً.

وقالت "لجنة المتابعة"، إن واجب كل الفلسطينيين في الداخل المحتل في مواقعهم المختلفة المشاركة في مظاهرة سخنين، داعيةً أن تكون صرخة الجماهير الفلسطينية في الداخل مدوية.

وحذرت أحزاب وقيادات فلسطينية في الداخل، من خطورة الصمت على جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المتصاعدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونبهت أن ما حدث في حوارة الليلة الماضية، قد ينتقل إلى كل المناطق الفلسطينية في الداخل المحتل إذا لم تشكل حالة ردع للمستوطنين.