بن غفير خلال اقتحامه جبل صبيح يدعو للعودة الى الاغتيالات وشرعنة بؤرة "افيتار"

رام الله - وطن: دعا إيتمار بن غفير وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي، الإثنين، إلى العودة لسياسة الاغتيالات والقضاء على قادة الفصائل الفلسطينية التي وصفها بـ "المحرضة".

جاء ذلك خلال اقتحامه جبل صبيح في بيتا، لعقد جلسة لأعضاء حزبه بعد أحداث بلدة حوارة أمس، وعودة المستوطنين لبؤرة افيتار أمس للاستقرار فيها قبل أن تستكمل عملية إخلائها أمس.

وأشار إلى أنه اتصل هذا الصباح برئيس حكومته بنيامين نتنياهو، وطلب منه شرعنة البؤرة الاستيطانية وعدم إخلاء المستوطنين منها.

وقال بن غفير: "على أية حال نعتزم شرعنتها، وخلصنا إلى ذلك في الاتفاقات الإئتلافية".

وكانت قناة 12 العبرية ذكرت أن نتنياهو رفض طلب بن غفير.