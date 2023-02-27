اشتية: تشكيل لجنة وزارية للوقوف على الاضرار التي لحقت بالمواطنين في نابلس للمساهمة بتعويضهم جراء عدوان المستوطنين

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة وزارية للوقوف على الاضرار التي لحقت بأهالي بلدات جنوب نابلس جراء عدوان المستوطنين عليهم امس، لغرض المساهمة في تعويضهم.

وقال اشتية، "عشنا ليلة امس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون ابشع أنواع الاجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء، التحية لاهلنا في حوارة وزعترة، وبورين ومادما وعصيرة القبلية، على تصديهم لقطعان المستوطنين".

وأكد دعم مجلس الوزراء للحراك السياسي للقيادة وعلى راسها الرئيس محمود عباس، والذي يهدف نحو وقف الاعمال الاجرامية الإسرائيلية

وأكد أن كافة محاولات سلب الأراضي، في العوجا وغيرها، بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، هي مصادرة استيطانية توسعية على ارضنا ولا بد من وقفها فورا.

ووجه التحية للاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواصلون تصديهم بالعصيان الجماعي للانتهاكات ضدهم، ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عما يتعرض له اسرانا، وندعو الصليب الأحمر والهيئات الدولية لزيارة الاسرى والعمل على وقف اية إجراءات قمعية بحقهم.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع في حوارة ومنطقة نابلس وبقية الأراضي الفلسطينية، كما يناقش قضايا محلية أخرى متعلقة بالأسعار، وحلول شهر رمضان المبارك، ومشاريع للبنية التحتية من المياه وغيره، إضافة الى مجموعة من الأنظمة والقوانين.