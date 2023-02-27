الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على مواطنين وممتلكاتهم في رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابا، فيما اعتدى مستوطنون على المواطنين في عدد من قرى رام الله وبلداتها.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت كمينا بالقرب من دوار "الستي إن"، واعتقلت الشاب شعبان زكي المقدادي (22 عاما) من أم الشرايط، بعد أن أوقفت مركبته، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد كايد أبو جراح، في قرية سنجل شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر المنزل بشكل مباشر، فيما تصدى أهالي القرية لهم.

وأشارت إلى أن مستوطني "عادي عاد" المقامة على أراضي قرية المغير، رشقوا مركبات المواطنين المارين على الشارع الرئيس بالحجارة، ما ألحق أضرارا مادية بها، في حين ألقى آخرون الحجارة على مركبات المواطنين قرب أم صفا شمال رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.