إصابة طلبة مدارس بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب

وطن: أصيب عدد من طلبة المدارس، اليوم الاثنين، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في المخيم، بعد استهدافها شبكة الكهرباء بشكل متعمد.