إصابة ثلاثة شبان بالرصاص خلال استهداف الاحتلال المواطنين شرق غزة

وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال استهداف قوات الاحتلال فعاليات ومسيرات سلمية شرق غزة، خرجت تنديدا بعدوان المستوطنين على أهالي بلدة حوارة والقرى المجاورة، جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، فتحوا النار وأطلقوا قنابل الغاز صوب الشبان الذيت تظاهروا، قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة خان يونس، وشرق بلدة جباليا.

وأضافوا أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرقبة، بمنطقة ملكة شرق غزة، إضافة إلى إصابة شابين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.