إصابة عشرات المواطنين بالاختناق على حاجز بيت فوريك شرق نابلس

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين المحتجزين على حاجز بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز، أكثر من مرة تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق الحاجز من كلا الاتجاهين منذ عصر اليوم، وتمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن.