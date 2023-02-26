استشهاد سامح حمدلله أقطش برصاص الاحتلال في زعترة جنوب نابلس

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاحد، عن استشهاد المواطن سامح حمدلله محمود أقطش ( 37 عاماً )، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على قرية زعترة جنوب نابلس.

وكان أقطش قد أصيب بجروح خطيرة، مساء اليوم الأحد، خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على قرية زعترة جنوب نابلس.

وتتعرض بلدات وقرى جنوب نابلس منذ عصر اليوم إلى هجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن شهيد وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات.