رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال: لن يكون هناك أي تغير في سياستنا فيما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية

وطن: أكد رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال، تساحي هنغبي، إنه لن يكون هناك أي تغير في سياسة الاحتلال فيما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية.

وقال تساحي هنغبي ردا على لقاء العقبة: "على عكس التقارير حول قمة العقبة، لا يوجد تغيير بسياستنا.. في الأشهر المقبلة سيتم شرعنة 9 بؤر استيطانية، وسيتم الموافقة على بناء 9500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، ولن يكون هناك تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في الأقصى، ولا توجد أي قيود على أنشطة جيش الاحتلال بالضفة".

من جانبه ، قال وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير بعد اجتماع العقبة: "إن ما حدث في الأردن يبقى في الأردن"، معبرا عن رفضه لما خرج به لقاء العقبة.

كما أعلن وزير مالية الاحتلال سموترتيش ردا على قمة العقبة أنه "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو ليوم واحد - هذا اختصاصي".