الاحتلال يحتجز عددًا من أفراد عائلة الأسير محمود تعامرة الذي أفرج عنه قبل ساعات من سجن (النقب)

وطن: احتجزت قوات الاحتلال عددًا من أفراد عائلة الأسير محمود تعامرة من بيت لحم، الذي أفرج عنه قبل ساعات من سجن (النقب)، حيث أقدمت قوات الاحتلال على احتجاز ما لا يقل عن (15) من أفراد عائلته خلال انتظاره، حيث يعاني الأسير من وضع صحي خاص وصعب.

وأوضح نادي الأسير، أنه تم التنسيق لاستلام الأسير تعامرة، بسيارة إسعاف نظرا لوضعه الصحيّ بالقرب من مستوطنة شمعة المقامة على أراضي بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل، وبحضور الصليب الأحمر الدولي، إلا أن قوات الاحتلال قامت قبل الإفراج عن الأسير التعامرة باعتقال معظم من كانوا بانتظاره، وجرى الإفراج عن مجموعة منهم، وأبقت على احتجاز عددا منهم حتّى السّاعة.