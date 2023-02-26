وزير مالية جيش الاحتلال سموتريتش: لا أعرف عما تحدثوا عنه في العقبة، لكن ما أعرفه ان الاستيطان لن يتوقف لحظة واحدة

وطن: قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، "لا أعرف عما تحدثوا عنه في العقبة، لكن ما أعرفه ان الاستيطان لن يتوقف لحظة واحدة".

ويأتي تصريح سموتريتش ردا على القمة الأمنية التي عقدت في العقبة، وبعد مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهما في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وبحسب البيان الذي صدر عقب اللقاء فإنه تم الاتفاق على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

وردا على ذلك عقب سموتريتش، بالقول: "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو حتى ليوم واحد ، هذا اختصاصي".