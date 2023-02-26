الصالحي: نتائج قمة العقبة يوم اسود، وتجميد الاستيطان عدة أشهر خديعة مكشوفة

وطن: قال الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي: إن نتائج قمة العقبة يوم اسود، وتجميد الاستيطان عدة أشهر خديعة مكشوفة.

وقال الصالحي في بيان مقتضب وصل وطن، إن خديعة تجميد الاستيطان عدة أشهر دون التراجع عن قرار شرعنة البؤر الاستيطانية السابقة؛ خديعة مكشوفة الى جانب الخدع الأخرى التي تضمنتها نتائج العقبة.

وكان حزب الشعب الى جانب كلا من الديمقراطية وفدا عقدوا مؤتمرا صحفيا في شبكة وطن الإعلامية بمدينة رام الله عبروا فيه عن رفضهم مشاركة السلطة في قمة العقبة جملة وتفصيلا.