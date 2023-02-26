إصابة مواطن طعنا وإحراق منازل في هجمات للمستوطنين جنوب نابلس

وطن: أصيب مواطن، اليوم الأحد، خلال سلسلة هجمات انتقامية نفذها مستوطنون في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن مواطنا أصيب بعدة طعنات نتيجة اعتداء المستوطنين عليه وتم نقله إلى مركز طوارئ ابن سينا.

وأفاد رئيس بلدية حوارة معين ضميدي أن مستوطنين هاجموا عددًا من المنازل بالقرب من متنزه البلدية ومنتجع كنتري في المنطقة الغربية والشمالية.

وأوضح أن المستوطنين أحرقوا ثلاث منازل اثنان منها قيد الإنشاء، وحطموا عدة منازل وبركس واعتدوا على الشاب معتز أنيس الديك.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من ذوي الإعاقة.