الاحتلال يغلق حاجزي عناب وشوفة جنوب شرق طولكرم

رام الله - وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، حاجز شوفة العسكري المقام على مدخل القرية، جنوب شرق طولكرم، وحاجز عناب شرق المحافظة، وأعاقت حركة المواطنين.

وفتشت قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز شوفة المركبات الداخلة إلى طولكرم ودققت في هويات ركابها، واحتجزتها لفترة طويلة، ما تسبب بأزمة مرورية.

واغلق جنود الاحتلال حاجز عناب في الاتجاهين ومنعوا المركبات من المرور، الأمر الذي اضطر المواطنين إلى سلوك طرق ترابي للوصول إلى طولكرم أو الخروج منها.