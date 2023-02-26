إطلاق نار يستهدف جنود الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون"

وطن: قالت مصادر عبرية ان عملية إطلاق نار، وقعت مساء اليوم الأحد واستهدفت جنود جيش الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن مجموعة من جيش الاحتلال تواجدت قرب مفترق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم وتعرضت لاطلاق نار، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

بدورها، قالت مؤسسة إنقاذ بلا حدود: "إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال كانت تتواجد قرب حاجز الـ T أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار ولم تقع إصابات".