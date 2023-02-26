"اللجنة الوزارية للتشريع" تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

الفدوطن: صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" اليوم، الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وتأتي المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا.

وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام" على ممنفذي العمليات الفدائية.

وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.

وقررت "اللجنة الوزارية للتشريع" أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).