إصابة اثنين من المستوطنين في عملية اطلاق نار من مسافة صفر وسط حوارة

وطن: قالت مصادر عبرية ان مستوطنين اثنين أصيبا بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهما في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

واشارت الى ان عملية إطلاق النار وقعت ظهر اليوم الاحد وسط البلدة حوارة، وتمت من مسافة صفر.

واظهرت مقاطع مصورة اصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة داخل مركبتهما، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن حالة المستوطنين المصابين "حرجة للغاية"، ونقلا للعلاج.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أغلقت عدة حواجز منها حوارة ودير شرف في محيط المنطقة.