بابوا غينيا الجديدة تقرر فتح سفارة لها في القدس المحتلة

وطن: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، إن دولة بابوا غينيا الجديدة ستفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه تم الاتفاق على ذلك في محادثة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع وزير خارجية بابوا غينيا "جاستن تكاتشينكو".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تفتح السفارة هذا العام وفق التقديرات، كما أن "تكاشينكو" وعد بأن تواصل بلاده دعم "إسرائيل" في المحافل الدولية.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)