"التعليم": قرار تأجيل امتحانات "التوجيهي" سيكون نهاية الأسبوع

وطن: قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمة في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان، اليوم الأحد، إن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي" قيد الدراسة وسيكون هناك قرار نهاية الأسبوع الجاري جراء مواصلة المعلمين لإضرابهم.

ورجح عليان في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية"، أن يتم إلغاء جدول الامتحانات، وتحديد موعد جديد عندما تنتظم العملية الدراسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضطر اللجوء لمثل هذا الخيار رغم قسوته على الوزارة والطلبة والمعلمين.

وأشار إلى أنه سيكون لذلك تأثيرات تتعلق بالتحاق الطلبة في الجامعات وخاصة الخارجية منها.