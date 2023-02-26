اجتماع العقبة الأمني.. 7 ساعات لاحتواء "التصعيد" في الضفة

وطن: ينعقد في الساعة العاشرة الاجتماع الامني في العقبة الذي تشارك به السلطة الفلسطينية الى جانب دولة لاحتلال والولايات المتحدة ومصر والاردن.

ويشارك في الاجتماع الامني الذي دعت له الولايات المتحدة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومستشار الرئيس مجدي الخالدي.

في حين يشارك عن الاحتلال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووكيل وزارة خارجية الاحتلال رونين ليفي، و"منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الضفة " اللواء غسان عليان، ورئيس الدائرة الأمنية السياسية في وزارة الأمن العميد احتياط درور شالوم، إلى جانب رئيس "الشاباك" رونين بار.

وقالت مصادر عبرية ان الاجتماع سيبدأ الساعة العاشرة ويستمر حتى الساعة الخامسة عصرا.

ولفتت مصادر عبرية ان الاجتماع يهدف الى مناقشة الخطة الامريكية التي أعدها المنسق الأمني الأمريكي في السفارة الأمريكية في القدس "لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية"، وانهاء حالة المقاومة في نابلس وجنين على وجه التحديد.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصدر سياسي قوله اليوم، إنّ قمة العقبة الأمنية تهدف تعزيز الثقة للعمل معًا لتهدئة الميدان، والحيلولة دون وقوع جولة تصعيد خلال شهر رمضان، وان الهدف الرئيس للقاء هو محاولة "ترسيخ التفاهمات التي توصل إليها هنغبي والشيخ" قبل نحو أسبوع، والتي أدت إلى إلغاء التصويت في مجلس الأمن لادانة الاحتلال واعتداءاته.