مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في يافا

وطن قتل شاب، مساء أمس، في جريمة إطلاق نار في مدينة يافا، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 19 قتيلا.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب حسن أبو سيف، في الثلاثينيات من عمره، لقي مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار قرب مسجد محمد الفاتح في مدينة يافا.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.