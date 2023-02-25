الدوري الإسباني.. التعادل يحسم "ديربي" مدريد بين الريال وأتلتيكو

وطن: حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء "الديربي" بين الريال وأتلتيكو مدريد مساء السبت، في معقل (الميرنجي) "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل لأتلتيكو مدريد خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، بينما سجل ألفارو رودريجيز هدف التعادل لريال مدريد بالدقيقة 85.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في وصافة جدول ترتيب "الليجا"، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الرابع.

وفي مباريات أخرى، فاز إسبانيول على ريال مايوركا بهدفين لواحد، وقاديش على رايو فاليكانو بهدف دون مقابل.