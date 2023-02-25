حركة الشبية الفتحاوية في اقليم جنين تدين وتستنكر مشاركة السلطة في لقاء العقبة الامني

وطن: ادانت حركة الشبية الفتحاوية في اقليم جنين مشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء الامني المزمع عقدة في العقبة غدا بمشاركة كيان الارهاب الغاصب معتبرة ان الجلوس مع الاحتلال على طاولة واحدة خاصة بعد الايام القليلة من المجازر التي ارتكبها في مدننا الابية، وبعد قرارات توسيع الاستيطان وصمة عار في تاريخ النضال الفلسطيني الطويل وضربا بعرض الحائط لأمال شعبنا وتطلعاته وتقزيما لتضحياته

ودعا البيان الذي وصل وكالة وطن نسخة منه الى التراجع عن المشاركة والى وقف كل اشكال التنسيق الامني والمضي قدما في اجراءات ملاحقة الاحتلال وفضح جرائمه في المنصات والمحافل الدولية مؤكدة على موقفها الداعم للمقاومة بكل اشكالها المسلحة والسلمية

وفيما يلي نص البيان