وقفة تضامنية مع الأسرى في بلدة يطا

وطن: شارك العشرات من أهالي الأسرى وممثلون عن فعاليات يطا وجنوب الخليل، والقوى والمؤسسات العاملة بمجال حقوق الأسرى، مساء اليوم السبت، بوقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون ، صور الأسرى، وعلم فلسطين، ورددوا هتافات داعمة للأسرى، وأخرى منددة بممارسات إدارة السجون بحقهم.

وقال رئيس بلدية تجمع خلة المية، والناطق الاعلامي باسم هيئة الأسرى مجدي العدرة، إن ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، يتطلب وقوف كافة أبناء الشعب الفلسطيني الى جانبهم.

ودعا عضو اقليم يطا وضواحيها راتب الجبور، إلى الوحدة ورص الصفوف خلف الاسرى، وتوحيد الخطاب الاعلامي نحو قضيتهم لحمايتهم ومؤازرتهم.

وشدد جمال بحيص، في كلمة القوى الوطنية، على أن قضية الاسرى هي قضية كل فلسطيني، وأن شعبنا وجماهيره جاهزون للانخراط في أي معركة يخوضها الأسرى من اجل نيل حريتهم.

وحمل مدير التربية والتعليم في يطا ياسر محمد، حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسرى، والتبعات الخطيرة لممارسات المتطرف بن غفير ضدهم.