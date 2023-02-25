نقابة المحامين تعلق العمل أمام جميع المحاكم في الضفة من الأحد حتى الخميس

وطن: أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم السبت، تعليق العمل أمام جميع المحاكم من يوم غد الأحد حتى الخميس، رفضا لتعديل رسوم المحاكم ووقف العمل بلائحة السندات العدلية.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها ستعلق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم غد الأحد وحتى عصر يوم الخميس.

واستثنت النقابة في بيانها، الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد والطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل، واسترداد أوامر الحبس في التنفيذ، والتسويات المرتبطة بذلك ودون حاجة لإشعار النقابة بذلك.

ودعت النقابة المحامين والمحاميات إلى إخلاء مقرات المحاكم، وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم.

وقالت إن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم والإعلان عن الفعاليات الميدانية، في ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.

وشهد الأسبوع الماضي إضرابا شاملا لنقابة المحامين، احتجاجا على تعديل رسوم المحاكم ووقف العمل بالسندات العدلية.