القيادي في "فتح" عبد الفتاح حمايل يدين المشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة

وطن: عبر القيادي في "فتح" عبد الفتاح حمايل عن رفضه وادانته لأي مشاركة فلسطينية في لقاء العقبة.

وطالب حمايل في منشور على صفحته الشخصية في موقع " فيس بوك" القيادة بالتوقف عما أسماه "العبث وسياسة الانحدار نحو الهاوية".

وقال حمايل في منشوره الشخصي: "باسمي وباسم كل احرار فتح وثوارها، باسم القابضين على جمرها ولا زالوا اوفياء لدماء الشهداء وعذابات الاسرى وصرخات المظلومين والمقهورين وحراس نارها وحاملي مشعل نورها، باسم كل هؤلاء نعلن رفضنا وسخطنا وادانتنا لاي مشاركة فلسطينية في لقاء العقبة المعيب والمخجل ونعتبر ان مثل هكذا مشاركة تحمل امتهان لكرامتنا الوطنية واساءة بالغة لدماء شهدائنا التي لم تجف بعد وتشجيعاً لهذا المحتل الغاصب في الامعان في اجرامه وقتله وتدميره لشعبنا ولحقوقه الوطنية، ونطلق صرختنا المدوية للقيادة الفلسطينية بالتوقف عن هذا العبث وسياسة الانحدار نحو الهاوية لقد طفح الكيل ونفذ صبر شعبكم كفى…كفى…كفى"

وكان مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية قد أكد في وقت سابق اليوم لـوطن ان وفدا فلسطينيا سيشارك في اجتماع العقبة، موضحا ان "مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع العقبة تهدف وبدعم من الاردن ومصر الى الوصول الى تفاهمات تضع حدا لاستمرار عمليات القتل والاستيطان واستباحة القدس والمقدسات وعربدة المستوطنين، والاصرار على ضرورة وقف شامل لكل الاجراءات الاحادية، بما يؤسس للعودة الى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وخلق افق سياسي يؤدي الى انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والحرية".