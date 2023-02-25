التظاهرات ضد حكومة نتنياهو متواصلة للأسبوع الثامن

وطن: تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع الثامن على التوالي.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية وسط "تل أبيب". وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية.

ويأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست" سيمحا روتمان، التقدم في خطة "إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا".