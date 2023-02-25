المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

وطن: أطلق المعهد الديمقراطي الوطني NDI مكتب فلسطين ممثلاً بمدير برامج المعهد أشرف الزغير وبقيادة المدرب الدولي رئيس فريق التدريب في برنامج أكاديمية القيادة الدكتور ذوقان قيشاوي، وبالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية أعمال برنامج أكـاديمية القـــيادة للفوج الثاني التي تتناول مفاهيم القيادة الأساسية وأهميتها، وفوائد تطوير الكفايات القيادية على الحياة الشخصية والعملية للأفراد، وذلك من خلال قيام المشاركين بخوض تجربة عملية للبدء بقيادة التغيير من خلال برنامج بناء قدرات متكامل.

وقال الزغير بأن 30 شخصا موزعين على كافة المحافظات في الضفة الغربية وغزة والقدس ممن اجتازوا عملية الاختيار والمقابلات، التي امتدت على مدار شهرين، تميزوا خلالها بمهارات عالية ومعارف وخبرات أهلتهم لاجتياز مراحل الاختيار وحجز مقاعدهم والمشاركة في الفوج الثاني من برنامج أكاديمية القيادة.



كما وسيعمل المعهد الديمقراطي الوطني NDI خلال برنامج "أكاديمية القيادة" الممتد لستة أشهر على تمكين مجموعة من الشباب الفلسطيني من مختلف المحافظات الفلسطينية من أجل لعب دور فاعل في المجتمع سياسياً.



وتقوم فكرة برنامج أكاديمية القيادة على عمل محاكاة للانتخابات التشريعية كاملة بدءًا من المرسوم الرئاسي ولغاية التصويت والنتائج النهائية، يقوم بها المشاركون تحت ادارة واشراف فريق تدريبي متخصص ومحترف، حيث سيتم اصطناع بيئة مصغرة تشابه البيئة الفلسطينية، عن طريق إشراك مستفيدي برنامج المعهد المختلفة والمجتمع المحلي في تكوين الهيئة الناخبة كبيئة مصغرة ليقوموا بالتصويت للقوائم والمرشحين في محاكاة الانتخابات البرلمانية والمزمع عقدها بتاريخ 27 أيار 2023 من هذا العام.