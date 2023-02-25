قافلة "المرحمة" تنطلق إلى سوريا في الثالث من آذار المقبل

وطن: أعلنت حملة "المرحمة" عن استكمال أعمال الإعداد للقافلة، وبدء جاهزيتها للانطلاق إلى سوريا عبر العاصمة دمشق، في 3 مارس المقبل.

وأوضحت الحملة في بيان لها، بأن القافلة باتت مستعدة للتوجه إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر في حلب واللاذقية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال.

وأشار البيان إلى أن القافلة ستنطلق إلى سوريا بوفد إغاثي من عدة دول، أبرزها: الأردن، الجزائر، ماليزيا، بريطانيا، السويد، بلجيكا.

واوضح أن القافلة ستقوم بتوزيع المواد الإغاثية المكونة من الأغذية، ولوازم الإيواء، وغيرها من المواد الأساسية، للمتضررين من الزلزال من أبناء الشعب السوري الشقيق، إضافة للاجئين في المخيمات الفلسطينية.

يشار إلى أن قافلة "المرحمة" المقرر إنطلاقها مطلع آذار/مارس المقبل، تعتبر العاشرة ضمن قوافل جرى تسييرها الى مخيم اليرموك منذ عام ٢٠١٤، وشملت العديد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا.