حركة المبادرة تطالب السلطة بعدم المشاركة في اجتماع العقبة و تحذر من خطورة الضغوط الرامية لجر الفلسطينيين لصراع داخلي

وطن: طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينة السلطة بعدم المشاركة في اجتماع العقبة المقرر غدا، وحذرت من خطورة الضغوط التي تمارس لجر الفلسطينيين إلى صراعات داخلية.

واكدت المبادرة الوطنية في بيان، على ضرورة عدم المشاركة في هذا الاجتماع، وعدم العودة للتنسيق الأمني، وحذرت من خطورة الضغوط الأميركية والاسرائيلية التي تمارس لجر الفلسطينيين إلى صراعات داخلية و هم يتعرضون لمجازر الاحتلال الفاشي و هجمة الاستيطان المسعورة، و عمليات الضم الفعلي للضفة الغربية خصوصا بعد نقل صلاحيات الإشراف على الاستيطان في الضفة الغربية للعنصري المتطرف سموتريتش.

وقالت المبادرة "ان ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم هو الوحدة في اطار قيادة وطنية موحدة، واستراتيجية وطنية كفاحية مقاومة للاحتلال و نظام الابرتهايد والتمييز العنصري".