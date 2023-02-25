ريما نزال: عنصرية إسرائيل وفاشيتها تتساهل مع المُغتَصِب إذا كان يهوديا

وطن: اعتبرت الكاتبة ريما نزال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني مشروع القانون الإسرائيلي لتعديل قانون الاغتصاب، المقدم من عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي من حزب "اسرائيل بيتنا" العنصري الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان، والمصنف ضمن أحزاب المعارضة، بانه يندرج في إطار موجة القوانين العنصرية والفاشية التي تتسابق على تشريعها أحزاب حكومة نتنياهو – بن غفير مع أحزاب المعارضة، ولدى التصويت تتفق جميعها على تمريرها، في منحى متسارع نحو شرعنة نظام الأبارتهايد وترسيمه من قبل الكنيست وسائر مؤسسات الدولة الصهيونية تزامنا صعود الفاشية واليمين.

وقالت نزال أن القانون قيد البحث والتعديل يقضي بأن يتم تعديل الأحكام في جريمة الاغتصاب لتصبح على خلفية قومية والتعامل معها كعملية "إرهابية" حيث تشدد عضو الكنيست مع كتلتها على تشديد العقوبة، وتمييز عقوبة الفلسطيني عن عقوبة اليهود الذين يدانون بنفس الجريمة.

وأضافت نزال: "مع إدانتنا المبدئية والأخلاقية لكل جريمة منافية للقيم الإنسانية، فإن هذا التشريع الصهيوني العجيب يبدي تسامحا مع مرتكبي جريكة الاغتصاب إذا كان الجاني يهوديا".

واعتبرت أن التعديل الجديد لقانون الاغتصاب هو برهان جديد يظهر غرق المؤسسة التشريعية للاحتلال في مستنقع التطرف العنصري ضد الفلسطينيين عموما بما في ذلك المناطق المحتلة عام 48، وعلى انخراط الكنيست في وضع كل ما من شأنه إلى التحكم والسيطرة ومنها القوانين والتشريعات التمييزية بين مجموعتين قوميتين تقيمان في منطقة جغرافية واحدة، ولكل منها نظامها القانوني وهو ما وثقته تقارير عدة منظمات دولية ومحلية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.