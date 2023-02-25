مصدر في السلطة يؤكد لوطن: وفد فلسطيني سيشارك في اجتماع العقبة لوقف شلال الدم

وطن: اكد مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية لـ"وطن" ان وفدا فلسطينيا سيشارك في اجتماع العقبة، موضحا ان "مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع العقبة تهدف وبدعم من الاردن ومصر الى الوصول الى تفاهمات تضع حدا لاستمرار عمليات القتل والاستيطان واستباحة القدس والمقدسات وعربدة المستوطنين، والاصرار على ضرورة وقف شامل لكل الاجراءات الاحادية، بما يؤسس للعودة الى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وخلق افق سياسي يؤدي الى انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والحرية".

وقال المصدر بان "قرار الحضور رغم الالم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نابع من الحرص على وقف شلال الدم، ووضع حد للمجازر وغطرسة قوة الاحتلال، وان الاحتلال يتحمل مسؤولية تفجير وانهيار الاوضاع.

واشار المصدر الى تفهم رفض بعض القوى للخطوة ولكن "مصلحة الشعب الفلسطيني واهمية وقف المجازر واستهداف البشر والشجر والحجر تتطلب اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية لأن الانسان والارض والمقدسات تستحق ذلك".