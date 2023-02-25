الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ21 على التوالي

وطن: يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 21/2/2023 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ21 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي الغير مبرر.

وأعاد جيش الاحتلال، فجر الـ 5 من شباط/ فبراير الجاري، اعتقال القيادي في "الجهاد" خضر عدنان (44 عامًا)، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تصريح له اليوم السبت، إن "عدنان" أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، ويواجه اليوم ظروف عزل وتحقيق قاسية في مركز توقيف وتحقيق "الجلمة" حيث يُحتجز منذ اعتقاله.

ونوه نادي الأسير إلى أن الشيخ خضر عدنان، كان قد نفّذ على مدار السنوات الماضية، عدة إضرابات عن الطعام، كان جلها رفضًا للاعتقال الإداري

ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال تعقد يوم غد الأحد، جلسة جديدة لمحاكمة الأسير القيادي خضر عدنان، في محكمة "سالم" العسكرية.

والأسير خضر عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم (14 عامًا).