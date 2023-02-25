وزيرا العمل الفلسطيني والليبي يبحثان آليات التعاون في قطاع العمل

وطن: بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، خلال استقباله وزير العمل والتأهيل الليبي م. علي العابد الرضا، سبل وآليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال قطاع العمل.

وأكد أبو جيش على عمق العلاقات بين فلسطين وليبيا ودعمها لفلسطين وشعبها والقضية الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم منذ عام توقيع اتفاقية بين البلدين لاستقطاب العمالة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، لا سيما أن ليبيا تمر الآن بمرحلة إعادة البناء، كما تهدف الاتفاقية إلى العمل على وضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا.

وأشار أبو جيش إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وضع بعض آليات تنفيذ الاتفاقية، ولا زال العمل جاري على استكمال تنفيذ الاتفاقية ووضع الخطوات الإجرائية، لاستقطاب العمالة الفلسطينية الماهرة للعمل في إعادة بناء الدولة الليبية، مضيفا أنه سيتم تزويد سوق العمل الليبي باحتياجاتهم من العمالة الفلسطينية من أطباء ومهندسين وممرضين ومعلمين وخبراء.

من جهته، أكد وزير العمل الليبي م. علي العابد الرضا دعم ليبيا حكومة وشعبا لفلسطين، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين من شأنها ادماج العمالة الفلسطينية الماهرة في سوق العمل الليبي في مختلف المجالات والقطاعات، للمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية إلى ليبيا، عقب الحروب والصراعات والتدخلات الدولية التي واجهت ليبيا على مدار 12 عاما، مؤكدا أنه خلال الشهر القادم سيعمل الفريق الفني المكون من وزارتي العمل الليبية والفلسطينية على وضع اللائحة التنفيذية والخطوات الإجرائية لتنفيذ الاتفاقية، وتبادل كافة المعلومات بين البلدين، ومناقشة آليات الربط الإلكتروني لاستقطاب العمالة الفلسطينية.

وأشار الوزير العابد الرضا إلى أنه تم الاتفاق من خلال الاتفاقية على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي بكافة الحقوق من حيث شروط وظروف بيئة العمل، مضيفا أن هناك تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين.