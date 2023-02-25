الاحتلال يدمج اثنتين من مدارس القدس تمهيدا للاستيلاء على مدرسة القادسية

وطن: اعتصم أهالي ولجنة أولياء الأمور بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، رفضا لقرار بلدية الاحتلال دمج مدرستي العمرية والمولوية، كمقدمة للاستيلاء على مدرسة القادسية وتحويلها للمستوطنين.

وأعرب الأهالي عن رفضهم القاطع لهذا القرار الذي وصفوه بالخطير، كونه يهدف إلى تفريغ مدرسة القادسية للسيطرة عليها، بعد دمج طالباتها بمدرستي المولوية والعمرية.

وقال عضو هيئة العمل الوطني في القدس، الناشط أحمد الصفدي، إن هذا القرار يهدف بالأساس إلى تفريغ مبنى مدرسة القادسية الموجود بالقرب من باب الساهرة، لتحويله لاحقا لمدرسة للمستوطنين.