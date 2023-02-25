مستوطنون يحاصرون رعاة الأغنام ويعتدون عليهم في المعرجات ويطردونهم من المرعى

وطن: حاصر مستوطنون، اليوم السبت، رعاة الأغنام في مراعي منطقة المعرجات، غرب مدينة أريحا، واعتدوا عليهم مما ادى لإصابة أحد الرعاة، وأجبروهم على مغادرة المرعى.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن عدد من المستوطنين المسلحين، وبحماية ومساعدة من جيش الاحتلال، حاصروا عدد من الرعاة أثناء رعيهم في محيط طريق المعرجات، وأجبروهم على مغادرة المرعى.

الرعاة هم :جمال سليمان مليحات، وسليمان عطالله مليحات، وعصمت عطا كعابنة، ومحمد سليمان كعابنة.

يشار إلى أن منطقة المعرجات تشهد هجمات يومية من قبل المستوطنين ضد رعاة الأغنام ، في عرب المليحات شمال غرب أريحا.