29 عاما على مجزرة المسجد الإبراهيمي

وطن: يوافق اليوم السبت الـ 25 من شباط/فبراير الذكرى الـ 29 لمجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث اقتحم المستوطن الارهابي باروخ غولدشتاين برفقة مجموعة من المستوطنين فجر يوم الجمعة 25 شباط/ فبراير 1994، الموافق 15 رمضان عام 1414 هجري، المسجد الإبراهيمي في وقت الصلاة وهو يرتدي زيه العسكرية، وأطلق النار من بندقيته الرشاشة على المصلين الفلسطينيين وهم يؤدون صلاة الفجر، ما أدى لاستشهاد 29 مصليًا وإصابة 150 آخرين.

وما زال الاحتلال يواصل أطماعه في الحرم الابراهيمي الذي اقدم على تقسيمه بعد المجزرة المسجد، ويحاول بشتى الوسائل السيطرة الكاملة عليه، وإجراء تغييرات في معالمه الحضارية والتاريخية عبر تنفيذ مشاريعه استيطانية وتهويديه، حيث يمنع اعمال الترميم والصيانة للمسجد وينفذ عمليات تخريب وحفريات على مداخله، ضمن مشروع تهويدي يستهدف المسجد وساحاته.

وفي تفاصيل المجزرة فان جنود الاحتلال الذين كانوا متواجدين في ساحات المسجد، اغلق ابواب المسجد بعد ان استكمل غولدشتاين المجزرة ومنعوا وصول القادمين من خارجه إلى ساحته لإنقاذ الجرحى.

واستشهد عدد آخر من المواطنين برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد عقب المجزرة وأثناء تشييع الشهداء، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 50.

وشهدت الخليل وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مواجهات واسعة استشهد خلال عدد اخر من المواطنين.

وفيما بعد أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة، بدعوى التحقيق في الجريمة التي ارتكبها الارهابي غولدشتاين، وشكلت من طرف واحد، لجنة تحقيق برئاسة رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقد اصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية توصيات بتقسيم المسجد بين المسلمين والمستوطنين، مما فرض واقعا احتلاليا اكثر شدة على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل، ووضع حراسات مشددة على المسجد، وتم اقتطاع نحو 60% من المسجد الخلفي، وتحويله إلى كنيس يهودي، مع فرض إجراءات على دخول المصلين.

ويضم القسم المحتل من المسجد: مقامات وقبور أنبياء، وشخصيات تاريخية، إضافة إلى صحن المسجد، وهي المنطقة المكشوفة فيه.

وبعد 29 عامًا على تلك المجزرة، يواصل مخططاته واعتداءاته على الحرم الابراهيمي في محاولة للسيطرة التامة عليه وتهويد مدينة الخليل، وقد اغلق خلال العام 2022، المسجد 10 أيام، ومنع رفع الأذان فيه 613 وقتًا.