الطقس: ارتفاع على الحرارة لتصبح فوق معدلها بدرجتين

وطن: يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الاحد يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.