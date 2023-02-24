حواجز الاحتلال في مرمى نار المقاومين

وطن: شهدت ساعات مساء اليوم عمليات اطلاق نار استهدفت حواجز الاحتلال وقواته في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وسجلت العديد من عمليات اطلاق النار، منها 4 عمليات في الساعة الاخيرة فقط.

وقالت مصادر عبرية انه خلال ساعة نفذت المقاومة الفلسطينية 4 عمليات إطلاق نار تجاه نقاط لجيش الاحتلال في نابلس وجنين والخليل.

وتبنت مجموعة عرين الأسود مساء اليوم الجمعة عملية إطلاق النار على حاجز صرة العسكري قرب نابلس.

وقالت العرين في بيان لها ان مقاتليها أطلقوا النار على حاجز صرة في عملية نوعية، تعد الأولى في سلسلة عمليات الثأر لشهداء مجزرة نابلس.

وأكدت المجموعة وقوع إصابتين مؤكدتين خطيرتين في صفوف جيش الاحتلال.

في غضون ذلك قالت مصادر محلية ان إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال قرب جسر حلحول شمال الخليل، كما جرى إطلاق نار على قوة عسكرية صهيونية قرب "المربعه" جنوب نابلس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى "نفذ جند الكتائب ضربة دقيقة ومباشرة استهدفت قوة صهيونية على حاجز المربعة الاحتلالي وأدت لوقوع إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال، مساء اليوم."

وقالت قناة 12 العبرية ان "إطلاق نار استهدف موقع للجيش عند مفترق جيت، لم تقع إصابات، وتجرى عمليات تمشيط فى المنطقة".

كما استهدف مقاومون حاجز بيت فوريك قرب نابلس بالرصاص، وكذلك حاجز حوارة.

واستهدف مقاومون، مساء اليوم الجمعة، مستوطنة "حرميش" جنوب غرب جنين بوابل من الرصاص، كما استهدف مقاومون عدة مرات بوابة "نتساني عوز" العسكرية غرب طولكرم.