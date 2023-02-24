"عرين الاسود" تتبنى اطلاق النار على حاجز صرة وتؤكد اصابة جنديين من جيش الاحتلال

وطن: تبنت مجموعة عرين الأسود مساء اليوم الجمعة عملية إطلاق النار على حاجز صرة العسكري قرب نابلس.

وقالت العرين في بيان لها ان مقاتليها أطلقوا النار على حاجز صرة في عملية نوعية، تعد الأولى في سلسلة عمليات الثأر لشهداء مجزرة نابلس.

وأكدت المجموعة وقوع إصابتين مؤكدتين خطيرتين في صفوف جيش الاحتلال.

وقالت العرين في بيانها "رداً على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في مدينة نابلس يوم الاربعاء ٢٢/٢/٢٠٢٣، وفي اول عملية نوعية تعد أول العمليات في سلسلة عمليات الثأر، استهدف جند العرين اليوم الجمعة ٢٤/٢/٢٠٢٣ وفي تمام الساعة ٢٢٠٠ معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق اصابتان خطيرتان في صفوف الجنود."