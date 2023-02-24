إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال عقب منعهم تشييع جنازة مواطن عبر البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة إلى المقبرة، واعتلوا أسطح منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصتين في القدم اليسرى ونقل إلى مستشفى الخليل الحكومي، إضافة إلى العشرات بالاختناق.