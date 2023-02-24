خبير في علم الزلازل: الأسبوع الأول من مارس "سيكون حرجا"

وطن: حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أنشطة زلزالية بين 25 و26 فبراير الجاري، وأن الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون حرجا.

ويستمر عالم الزلازل الهولندي في إثارة الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنشطة الزلزالية حول العالم.

وأشار في حسابه على "تويتر"، وأعاد التغريدة بفيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها "SSGEOS"، عن احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، واصفا إياه بأنه "سيكون حرجا".

وصادفت من جديد تنبؤات عالم الزلازل الهولندي، الواقع بزلزال آخر ضرب طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

روسيا اليوم