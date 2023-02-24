"اسرائيل" امام مرحلة جديدة .. إيران ستزود سوريا بصواريخ دفاع جوي وقنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة

وطن: قال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن من المرجح أن تبيع إيران صواريخ أرض-جو لسوريا لمساعدتها في تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة.

وقالت هيئة الإذاعة الحكومية "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة".

وأضاف التلفزيون "من المرجح جدا أن نشهد إمدادات من إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، لتعزيز الدفاعات الجوية السورية" مضيفا أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا.

ويعرف عن منظومة 15 خرداد انها “تستخدم ثلاث منصات إطلاقية ، كل منصة بسعة أربعة صواريخ من طراز صياد-2 بمدى 75 كم ، وصياد-3 بمدى 120 كم”.

وتتميز هذه المنظومة بـ “تجميع نظام التحكم ومركز القيادة ورادار المنظومة بشكل منفصل ومتنقل، مما يقلل من مكونات المنظومة ويزيد من قدرتها في الحركة”.

ويمكن لرادار المنظومة البحث عن الأهداف وإكتشافها والتصدي لها في وقت واحد ، وتستخدم المنظومة رادار من طراز “نجم-804B” والذي يتميز بقدرته على الإشتباك مع ستة أهدافٍ في آنٍ واحد.

واشارت وكالة تسنيم الايرانية ان “هناك مفاجآت أخرى على مستوى التعاون العسكري بين ‫إيران‬ وسوريا‬، قد يتم الإعلان عنها وقد تبقى سرًا، وبالنتيجة العدو الإسرائيلي أمام مرحلة جديدة في صراعه الوجودي والمؤقت مع المقاومة”‬.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين نادرا ما يعترفون بالمسؤولية عن عمليات محددة، إلا أن جيش الاحتلال يشن غارات جوية ضد عمليات لنقل الأسلحة يشبته أنها برعاية إيران ونشر الأفراد في سوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

كما كثف جيش الاحتلال في الأشهر الماضية ضرباتها على المطارات والقواعد الجوية السورية بهدف تعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله اللبناني.