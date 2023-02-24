عدنان الصباح يكتب لوطن .. حذار من الفخ يا غزة

تسعى حكومة الفاشية الصهيونية الحالية الى دفع غزة الى الانتقال لمرحلة الهجوم وفي سبيل ذلك تقوم بأعمالها الاجرامية البشعة في الضفة الغربية يوما بعد يوم وبشكل يذكرنا كثيرا بأبشع المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في كفر قاسم ودير ياسين وقبية وهي بذلك تدرك ان المقاومة في قطاع غزة لا يمكنها الوقوف موقف المتفرج وبالتالي ستجد نفسها مرغمة على رد الصاع صاعين وهو ما تريده فورا هذه الحكومة المنفلتة العقال.

هناك اهداف آنية مباشرة لهذا الهدف وتتلخص في مصلحة هذه الحكومة بإلزام معارضيها مما يسمى باليسار والوسط الصهيوني بالصمت على أعمالها في الداخل الهادف لتحقيق مصلحتين



الاولى: شخصية لصالح زعيمي أكبر حزبين في الحكومة وهما نتنياهو الراغب بالإفلات من قبضة القضاء أرييه درعي الراغب بالتخلص من لعنة حكم المحكمة الذي لا زال يلاحقه.

الثاني: قومية دينية متطرفة تهدف الى بسط سيادة دولة الاحتلال على الضفة الغربية وإطلاق يد المستوطنين وتهويد القدس والضفة الغربية والانتهاء من تهويد الجليل والنقب والتخلص من الكثافة السكانية في المثلث ووادي عارة

كلا الطرفان يقدمان مقايضة لبعضهما البعض مع قناعة الطرفان المطلقة ومعهم معارضيهم بالهدف الثاني فإنهم يرون ان تحقيق مصالح شخصية مع تحقيق أهدافهم الابعد لن يشكل خطرا على كيانهم والأطراف الثلاثة مقتنعين ان الفرصة اليوم مواتية لتحقيق الهدف المشترك الذي سعت المعارضة الحالية لتنفيذه اثناء ولايتها فالظروف كلها مواتية لذلك

على الصعيد الداخلي في دولة الاحتلال الجميع في الائتلاف معني الان وفي المقدمة الأكثر تطرفا كسموتريتش وبن غفير لان لا أحد من الحزبين الكبيرين سيعارض خطتهم على الارض وهو ما لا يتكرر دائما

على الصعيد الفلسطيني الانقسام مستشري والسلطة في أضعف صورها والحصار على غزة متواصل من سنين وسنين ولم يتمكن الفلسطينيين من التوحد في مواجهة الاحتلال في ثورة شعبية عارمة تصبح أكثر من امكانيات دولة الاحتلال اذا ما استجاب كل الشعب لها وخصوصا في الداخل المحتل عام 1948 وهو ما جربته دولة الاحتلال اثناء معركة سيف القدس في أيار 2021 ولازالت الصورة ماثلة أمامها.

على الصعيد العربي تحظى دولة الاحتلال اليوم بحلفاء قد لا يطول أمد مصلحتهم بهذا التحالف حاليا وبالتالي فان عليها الاستفادة من تأييد البعض وصمت البعض وانشغال البعض الآخر بقضاياه الداخلية.

على الصعيد الدولي العالم اليوم منشغل بالحرب الروسية الأوكرانية التي ستظهر نتائج جريمة تدمير في غزة اقل بكثير مهما كانت كبيرة مع الدمار الذي اعتاد العالم على رؤيته خلال عام كامل من تلك الحرب والصراع الكوري الكوري والياباني وتوسعة حلف الأطلسي والصراع مع الصين وحجم كارثة الزلزال التي ستظهر آية أرقام للضحايا موتا وجراحا وتشريدا أمامها ضئيلة جدا

كل ذلك الى جانب الازمة الاقتصادية العالمية والصراعات المحلية الكثيرة تسهل على حكومة الصهيونية الفاشية هذه القيام بتحقيق أهدافها دون ضجيج كبير والتي قد تنتهي حتى بتحقيق المطلب الفلسطيني الأكثر سخافة في التاريخ وهو الحماية الدولية للمدنيين والتي ستتحول ايضا الى حماية للمغتصبين " المستوطنين " باعتبارهم مدنيين.

هناك مصلحة أخرى لا تقل أهمية وهي ان دولة الاحتلال يهمها التخلص من المقاومة في فلسطين ولبنان معا خصوصا وأنها تدرك انها ستكون المعيق الاول والاخطر في حال قررت إشعال الحرب مع إيران بتحريض أمريكي غربي مستفيدة من الظروف القاسية جدا التي يمر بها لبنان دون إسناد من أحد.

ستواصل حكومة الصهيونية الفاشية اعمالها الاجرامية في القدس والضفة الغربية وتواصل استفزاز غزة أكثر فأكثر حتى تبادر غزة لتأخذ فورا صكا امريكيا امبرياليا عالميا بانها " تدافع عن نفسها " وهو ما تسعى إليه لادراكها ان الثورة المشتعلة في القدس والضفة الغربية والتي تعيق تنفيذ مخططاتها وتربك كل مساعيها لا يمكن اخمادها بوجود مقاومة قوية وموحدة في قطاع غزة.



المطلوب من المقاومة ان تقرر هي موضوعيا و بمعزل عن الاستفزازات المتواصلة و المتصاعدة كيف واين وبمن ترد على قاعدة ان المقاومة في الضفة والقدس والجليل والمثلث والنقب ووادي عارة والساحل وغزة هي واحدة موحدة لا يجوز الفصل بينها وبالتالي فان أي رد أيا كان مصدره هو رد المقاومة جميعها وتبقى غزة حصن منيع لا يجوز التفريط به خصوصا وان الاحتلال لا يستطيع ان يتصرف في المناطق الاخرى عسكريا كما يمكنه في غزة خصوصا اذا حصل على ضوء أخطر من عديد الجهات فلتترك غزة اصبعها يصمد طويلا بين انيابهم دون ان تقبل الوقوع في فخهم الذي ينتظرونه.