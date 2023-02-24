تظاهرات بغزة وفاء لشهداء نابلس ودعما للأسرى

وطن: شارك مئات الشبان في قطاع غزة، الجمعة، في تظاهرات وفاء لشهداء مدينة نابلس الأربعاء، ودعماً للأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المشاركون في التظاهرات التي دعت لها "فصائل فلسطينية" وانطلقت بعدة محافظات بعد أداء صلاة الجمعة، هتافات تدعو فصائل المقاومة للرد على جرائم الاحتلال، كما هتفوا دعما للأسرى داخل السجون.

وفي التظاهرة التي انطلقت بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، قال القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر: "المقاومة في غزة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني".

وأضاف "لن نترك الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وأهلنا في الضفة الغربية وحدهم".

وتابع أبو عسكر"جميع وسائل المقاومة مشروعة للرد على جرائم الاحتلال، ونقول للمستوطنين ملاجئكم لن تحميكم في المرحلة القادمة".

ولليوم الحادي عشر على التوالي يواصل الأسرى بسجون الاحتلال عصيانا داخل المعتقلات، "احتجاجا على إجراءات أوصى بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتضييق عليهم".

وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4780، بينهم 29 أسيرة ونحو 160 قاصرا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.