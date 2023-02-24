مسيرات في مخيمات لبنان منددة بالعداون في نابلس

وطن: شهدت مخيمات الشمال في لبنان مسيرات غاضبة نددت بالاعتداءات وجرائم الاحتلال في الضفة.

وشاركت مجموعات من مختلف الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المظاهرة التي جابت شوارع مخيم البداوي عقب صلاة الجمعة.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي على نابلس وجنين والاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وبقية الأراضي الفلسطينية، كما دعا مصطفى ابو حرب امين سر حركة فتح في كلمة له المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى الوقوف في وجه الجرائم الإسرائيلية وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين.

وفي مخيم نهر البارد لبى الاف اللاجئين الفلسطينيين دعوة "عرين الاسود" وانطلقوا بمسيرات التكبير ورفعوا شعارات مساندة للمقاومة ومنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ورفع المتظاهرون شعارات "فلسطين أمانة، وكلنا فدا لفلسطين الصامدة"، ونددوا بالهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل، بتواطؤ مع النظام العربي والدولي.