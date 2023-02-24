لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة: لا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة

وطن: أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الجمعة أن حراكها لمواجهة حملة الحقد التي يقودها "أحمق التلال" (الوزير المتطرف ايتمار بن غفير) علينا ومن ورائه حكومة الاحتلال المتعطشة لدمائنا مستمرٌّ ولا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة، حتى ترغيم أنوفهم بوحل الهزيمة، ولن تمر هجمتهم بأي حال.

وشددت اللجنة في بيان وصل وطن نسخة عنه أن قضيتنا الأساس ومطلبنا الجذري هو الحرية، وها نحن نطرق جدران زنازيننا ونعلي صوتنا ونهيب بكم أن تعلوا صوتكم معنا في مطلبنا الأول، وهو تحريرنا وكسر قيودنا، فقد طال بنا الأسر، وثقل في معاصمنا القيد، وأنهكنا الانتظار، وعيوننا ترنو إلى فرسان شعبنا وآساد وطننا بتحريرنا.